Матчи Кубка России могут пройти в даты игр еврокубков. УЕФА предварительно разрешил

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал возможное изменение формата .

– Этот турнир – инструмент, за счет которого можно увеличить количество игр и повысить интерес к футболу в регионах. Тем более это важный трофей с исторической точки зрения.

Понимаем, что нынешний формат Кубка многих не устраивает. РФС ведет работу для того, чтобы сделать его более привлекательным. Ключевой вопрос для нас в том, что после определенной дискуссии, проведенной с , мы предварительно получили одобрение на использование дат групповых этапов еврокубков для проведения матчей Кубка России в новом формате.

Как уже известно, речь идет о некоем групповом турнире, предваряющем стадию плей-офф. За счет этого можно не только решить задачу по увеличению количества игр, но и поднять интерес к футболу в регионах, среди болельщиков клубов ФНЛ и ПФЛ, которым предстоят матч с командами РПЛ.

– При этом вопрос мотивации клубов РПЛ останется. Что мешает условным «Арсеналу» и «Уфе» привозить в регионы 2-й-3-й состав и беречь лидеров под игры РПЛ?

– Прежде всего это решение тренеров клубов. Считаем, что если игровую практику будут получать молодые игроки, которых не всегда выпускают в матчах РПЛ, то это поможет их развитию, что является одной из задач Кубка.

При этом если руководство клубов считает, что зарплаты топ-игроков адекватны количеству сыгранных матчей и им уже некуда совершенствовать свое мастерство, то это их право.

Конечно, мы постараемся сделать все, чтобы создать у участников Кубка максимальную мотивацию, в том числе за счет коммерческой составляющей, увеличивая выплаты за успешное выступление.

Решение о реформе еще не окончательное. Мы благодарны клубам за то, что они поддержали принципиальную смену формата Кубка России. Мы продолжим работу по изменениям: информационное обеспечение, трансляции, коммерческие вопросы.

– Призовой фонд Кубка может быть изменен?

– Разумеется, финансовый вопрос имеет решающее значение. Но когда турнир не интересен большой аудитории, у нас не получится изменить коммерческую составляющую. Эти вещи максимально взаимосвязаны, – сказал Алаев.

Реформа Кубка России: групповой этап, призовые на каждой стадии, трансляции на Первом