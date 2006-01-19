Рой Кин и Сунесс заявили, что ван Дейк не фолил на Де Хеа. Эвра увидел нарушение

Момент с отмененным голом форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино в ворота «Манчестер Юнайтед» вызвал спор между бывшими игроками «МЮ» Роем Кином и Патрисом Эвра.
Также в дискуссии участвовал бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс.
В середине первого тайма защитник хозяев Вирджил ван Дейк врезался в голкипера «МЮ» Давида Де Хеа во вратарской в борьбе за верховой мяч.
«Ливерпуль» продолжил атаку, подобрав отскочивший мяч, и в результате забил – отличился Роберто Фирмино, но судья Крэйг Поусон отменил гол.
Кин: Как они увидели здесь фол? Это за гранью моего понимания. Игра стала безумной.
Эвра: Это фол. Это фол.
Кин: Патрис, да брось...
Эвра: Проснись. Это фол.
Кин: Да как это может быть фол?!
Эвра: Это фол, для меня это нарушение. Его голова коснулась руки Де Хеа.
Кин: Да, но он шел на мяч...
Эвра: Это фол. Все просто.
Сунесс: Ты уверен?
Эвра: Да.
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Фото: кадр из трансляции