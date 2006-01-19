Рой Кин и Сунесс заявили, что ван Дейк не фолил на Де Хеа. Эвра увидел нарушение

Момент с отмененным голом форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино в ворота вызвал спор между бывшими игроками «МЮ» Роем Кином и .

Также в дискуссии участвовал бывший тренер Грэм Сунесс.

В середине первого тайма защитник хозяев Вирджил ван Дейк врезался в голкипера «МЮ» во вратарской в борьбе за верховой мяч.

«Ливерпуль» продолжил атаку, подобрав отскочивший мяч, и в результате забил – отличился , но судья Крэйг Поусон отменил гол.

Кин: Как они увидели здесь фол? Это за гранью моего понимания. Игра стала безумной.

Эвра: Это фол. Это фол.

Кин: Патрис, да брось...

Эвра: Проснись. Это фол.

Кин: Да как это может быть фол?!

Эвра: Это фол, для меня это нарушение. Его голова коснулась руки Де Хеа.

Кин: Да, но он шел на мяч...

Эвра: Это фол. Все просто.

Сунесс: Ты уверен?

Эвра: Да.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции