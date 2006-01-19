Сульшер о борьбе за чемпионство в новом сезоне: «Это цель. Но я не говорю, что реалистичная»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер высказался по поводу борьбы команды за чемпионство в новом сезоне.

«Это, конечно, цель. Я не говорю, что это реалистично. Мы справедливо отстаем от лидера, против которого сыграем в воскресенье. Посмотрим, где мы находимся по сравнению с соперником.

Но с несколькими усилениями, пользой, которую они принесут, в следующие пару лет мы хотим это сделать. Болельщики и клуб недовольны тем, что мы не боремся за лидирующие места в чемпионате.

Многие болельщики жили в тот период, когда клуб стабильно побеждал в чемпионате. Сейчас у нас нет такого типа команды, потому что со временем мы чуть отстали от лучших. Возможно, мы начнем с победы в Кубке, после чего игроки почувствуют вкус победы.

Мы находимся не там, где желали бы. Мы хотим побороться за чемпионат и Лигу чемпионов», – сказал Сульшер.