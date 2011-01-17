Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» не может себе позволить 26 лет без чемпионства»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер высказался по поводу борьбы команды за чемпионство.

– «Ливерпуль» в последний раз выиграл титул в 1990 году. Вряд ли кто-то мог предвидеть, что пройдет еще 30 лет, прежде чем клуб снова будет близок к победе в чемпионате. Можете провести здесь параллели с «Манчестер Юнайтед»?

– Мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить такого. Пусть эта ситуация послужит для нас уроком.

[«Ливерпуль»] был близок к победе несколько раз, и мы не можем позволить, чтобы прошло 26 лет, пока мы выиграем чемпионат. И я уверен, что такого не случится, потому что я верю в этот клуб. Верю, что мы перестроимся сейчас.

Мы начали процесс, который займет некоторое время, но мы доберемся до цели, – сказал Сульшер.

Последний раз «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии в сезоне-2012/13.