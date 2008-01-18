Иммобиле забил 23 гола в 19 матчах Серии А. Больше всех в топ-5 лиг

Нападающий Чиро Иммобиле сделал хет-трик в матче 20-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (5:1).

29-летний итальянец забил 23 гола в 19 матчах Серии А в этом сезоне и лидирует в списке бомбардиров.

У Криштиану Роналду («Ювентус») и («Интер») – по 14 мячей.

Иммобиле забил больше всех в пяти ведущих чемпионатах Европы. Джейми Варди («Лестер») забил 17 голов в АПЛ, («Барселона») – 13 в Ла Лиге, Роберт Левандовски («Бавария») – 19 в Бундеслиге, а – 14 в Лиге 1.