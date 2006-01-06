Орлов о Кузяеве, Оздоеве и Ерохине: «Пустое поколение. Не обучены. На таких зарплатах, а не умеют»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игроков за нехватку технических навыков.

– Вы посмотрите: чуть увеличивается скорость, и нашему футболисту требуется три-четыре касания, чтобы мяч укротить. Вспомните показательный момент: в Лиссабоне диагональ идет слева направо от Ракицкого – он мастер на такие штуки, и Смольников, казалось бы, опытнейший футболист, не может принять эту передачу. Вышел на замену Сутормин – аналогичная картина.

Не могут обработать мяч, не хватает техники. Это огромнейшая проблема для всех наших футболистов. Раньше обычно пеняли на плохие поля. Да, это, конечно, порой мешало блеснуть техникой. Но сегодня-то поля уже появились, есть у нас культура полей. Что тогда? Мало тренируются!

Перед Новым годом мы в студии итожили первую часть сезона, работали приглашенными экспертами Аршавин и Широков, а я выходил по скайпу. Спросил их в лоб: «Что нужно зенитовским ребятам, тем же Кузяеву, Оздоеву, Ерохину, чтобы научиться играть в пас?». И Аршавин с Широковым в один голос сказали: «Так уже поздно!». Понимаете?

Они не обучены. Они на таких зарплатах и контрактах, а не умеют. И это уже все – пустое поколение. Надо срочно молодых сейчас поднимать. Юрий Морозов, уверен, это сделал бы, а Семак не сможет – опасается результатом рисковать. Но рисковать придется. И всем тренерам предстоит это делать – вводить молодых, и именно своих. Потому что на следующий сезон – новый лимит.

– 8 легионеров + 17 россиян в заявке на чемпионат.

– Вот именно. Но восьми хороших зарубежных игроков в командах РПЛ не будет – это же какую суммарную зарплату им надо платить? Это и сейчас сложнейшая задача.

В этой связи допускаю, что потолок зарплат придется вводить, хотя это и искусственная мера. Но КХЛ, к примеру, его вводит. И в НХЛ, и в НБА он работает: две звезды – там заоблачный уровень заработков. А потом – все остальные, – сказал Орлов.