Защитник тульского Роберт Бауэр поделился мнением о политической обстановке в мире.

– Слышал об отставке российского правительства.

– Что об этом пишут в Германии?

– Все, что там пишут о России – всегда с негативной стороны. А вообще, новости в основном там идут про Америку.

После поражения Германии во Второй мировой войне на страну оказывалось огромное влияние со стороны США – появилось много военных баз, а немецкая экономика стала зависима от этой страны. Не настолько, как от России, у которой, по большому счету, есть только бензин и газ.

– Вы сказали о поражении Германии в войне, но ведь именно СССР является страной-победителем.

– Нет-нет, Россия выиграла войну – конечно. Но, как мы видим, не выиграл коммунизм. Поэтому капитализм разошелся по всему миру, а коммунистический строй остался лишь в нескольких странах.

– В Германии еще остались те, кто относится к России как к бывшему врагу?

– В моем поколении в меньшей степени. Эти мысли ближе моим родителям, потому что их ближайшие родственники участвовали в этих событиях.

Конечно, мы тоже ходим в музеи, посвященные войне, смотрим документальные фильмы. Но все же мы не воспринимаем те события так близко, как они. Хотя знаю, что в России, и в частности в Туле, все иначе – эта победа является поводом для гордости.

Почувствовал, что у русских особое отношение к своему месту в мире. Они всегда хотят, чтобы все сказали, что Россия — страна номер один, не знаю почему. Сейчас мир заполонили «Макдоналдсы» и «Бургер Кинг», но мой отец говорил, что у него не было даже кока-колы и прочих американских продуктов. Не понимаю, почему так происходило. Зачем придумывать себе врагов из-за всякой ерунды? Так же как развязывать войны и расширять свою армию.

– В Европе уверены, что подобные беды идут от России?

– Сейчас уже нет, начинают замечать другие вещи. Например, недавно армия США уничтожила иранского генерала (Касема Сулеймани – прим. Sports.ru). Почему? Потому что так решил Трамп?

Многие просыпаются и понимают, что Россия не такая плохая, какой ее пытаются показать в медиа, – сказал Бауэр.

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