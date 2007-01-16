РПЛ пока не решила, с какого сезона увеличится количество команд в чемпионате

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу увеличения количества клубов в чемпионате России с 16 до 18.

«Расширение лиги было одним из основных вопросов. Нам была поставлена задача увеличить интенсивность нашего чемпионата и изменить формат чемпионата.

Все клубы проголосовали, чтобы игр было больше. Все понимают, что интенсивности и зрелищность должна быть больше.

Рассматривали различные варианты и в ходе нескольких опросов определен ряд вариантов, которые могут это реализовать. Большинством принят вариант с гладким чемпионатом без плей-офф с расширением лиги до 18 команд.

С какого сезона будет введен? Решим на следующем собрании после совещания с РФС. Надо внимательно подойти к лицензированию клубов, в том числе ФНЛ и ПФЛ», – заявил Прядкин.

РПЛ расширят до 18 команд. Это очень плохая идея, мы к этому не готовы