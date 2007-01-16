Прядкина переизберут на пост президента единогласным решением клубов РПЛ до начала выборов

Кандидатура Сергея Прядкина будет выдвинута клубами на пост президента РПЛ, сообщает журналист Сергей Егоров.

По информации источника, это произойдет досрочно, до даты выборов.

Сообщается, что это может быть связано в том числе и с вызовом Прядкина на допрос в Следственный департамент МВД по делу о матче «Чайка» – «Черноморец» в Олимп-ПФЛ, который мог быть договорным. Таким образом, клубы хотят снять давление с президента лиги и оказать ему поддержку.

Егоров пишет, что единогласное решение будет принято сегодня, Прядкина переизберут на новый срок.

Прядкина допросили в МВД по делу о матче «Чайка» – «Черноморец» («Рен ТВ»)