Апелляция «Арсенала» по удалению Обамеянга отклонена. Игрок пропустит 3 матча

Теги премьер-лига Англия Арсенал дисквалификации Пьер-Эмерик Обамеянг Макс Майер Футбол

«Арсенал» не смог обжаловать решение о трехматчевой дисквалификации форварда Пьера-Эмерика Обамеянга за удаление в матче 22-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1).

Апелляция лондонского клуба была отклонена.

На 67-й минуте 30-летний габонец грубо сыграл против хавбека «Пэлас» Макса Майера, ударив его шипами в голеностоп. Немцу в итоге потребовалась замена.

Таким образом, Обамеянг пропустит игры с «Шеффилдом» и «Челси» в АПЛ и с «Борнмутом» в Кубке Англии.

🔴Обамеянг был удален после ВАР. Он ударил шипами в голеностоп Майеру

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