🟥Обамеянг удален после ВАР. Он ударил шипами в голеностоп Майеру

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг получил красную карточку в матче Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1, второй тайм).
На 67-й минуте встречи 30-летний габонец был удален арбитром Полом Тирни после рекомендации ВАР.
Обамеянг грубо сыграл против хавбека «Пэлас» Макса Майера, ударив его шипами в голеностоп. Немцу в итоге потребовалась замена.
Форвард «Арсенала» – третий игрок в истории клуба, забивший гол и удалившийся в одной игре АПЛ, и первый с 2013 года – тогда подобное сделал нынешний тренер лондонцев Микель Артета.
Фото: кадр из трансляции
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.