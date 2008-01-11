🟥Обамеянг удален после ВАР. Он ударил шипами в голеностоп Майеру

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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг получил красную карточку в матче Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1, второй тайм).

На 67-й минуте встречи 30-летний габонец был удален арбитром Полом Тирни после рекомендации ВАР.

Обамеянг грубо сыграл против хавбека «Пэлас» Макса Майера, ударив его шипами в голеностоп. Немцу в итоге потребовалась замена.

Форвард «Арсенала» – третий игрок в истории клуба, забивший гол и удалившийся в одной игре АПЛ, и первый с 2013 года – тогда подобное сделал нынешний тренер лондонцев Микель Артета.

 

Фото: кадр из трансляции

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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