Дзагоев о новогоднем ролике: «Надеюсь, когда-нибудь Гинер поднимет над головой лигочемпионский кубок»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о новогоднем ролике клуба.

— Смотрели новогодний ролик CSKA TV со своим участием?

— В отпуске очень редко заходил в интернет, многое мимо меня прошло. С детьми, с супругой проводил время - было не до этого. Какие-то ролики видел, но на свой не попал и специально искать не стал. Кажется, Михалыч (главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – прим.) наклеил мне на спину надпись «Не трогать, это на Новый год!» Надеюсь, такой юмор многим понравился.

— Видели Гинера в роли Деда Мороза?

— Вот это видел! Надеюсь, когда-нибудь он поднимет над головой лигочемпионский кубок (смеется).

— Что попросили бы у такого Деда Мороза?

— Чтобы у ЦСКА было больше побед, а Евгений Леннорович и дальше продолжал поднимать клуб, – сказал Дзагоев.

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