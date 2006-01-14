«Барселона» не договорилась с Вальверде о расторжении контракта. Обсуждение продолжат во вторник (RAC1)

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Стало известно, почему «Барселона» не объявила о расторжении контракта с Эрнесто Вальверде.

Несмотря на то, что соглашение с Кике Сетьеном, новым главным тренером, уже подписано, «Барселона» не смогла уладить детали расторжения договора с Вальверде.

Как сообщает RAC1, во вторник, 14 января, стороны продолжат этот процесс. По завершении клуб выпустит официальное сообщение.

Изначально ожидалось, что «Барселона» выступит с заявлением вечером в понедельник, однако переговоры по расторжению контракта затянулись.

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