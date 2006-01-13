Подтвердились опасения по поводу степени тяжести травмы защитника «Ювентуса» .

21-летний турок в начале матча 19-го тура Серии А с «Ромой» (2:1) забил первый гол за туринский клуб и через несколько минут получил повреждение левого колена.

Медицинские тесты выявили у Демирала травму передней крестообразной связки и повреждение мениска.

В ближайшие дни футболист сборной Турции перенесет операцию.

Во вчерашней игре хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло также порвал крестообразную связку колена. Восстановление при таких травмах занимает не менее полугода.

Демирал забил гол и отдал пас в 5 матчах чемпионата Италии за «Ювентус». Его статистику смотрите здесь.