Зидан о победе в Суперкубке: «Это заслуга игроков и особенно Куртуа»

Главный тренер Зинедин Зидан прокомментировал победу в финале Суперкубка Испании над (0:0, по пенальти – 4:1).

Об удалении Вальверде за фол на Морате

«Феде сделал то, что должен был. Это был грубый фол, но так было необходимо. Он извинился перед Моратой.

Рад, что он стал игроком матча. Он, как и все остальные, проделал отличную работу».

Об игре

«Мы приехали сюда за трофеем. Мы увидели отличный финал. «Атлетико» играл очень хорошо.

Нужно поздравить игроков и особенно Куртуа. Победа – их заслуга, особенно в серии пенальти.

Когда я был игроком, я отдавал всего себя на поле. Это в ДНК «Реала». Это то, чего я жду – чтобы на поле отдавали все.

Мы провели большую работу и проявили терпение. Мы начали сезон с некоторыми сложностями, но всегда нужно сохранять спокойствие».