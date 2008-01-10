«Рубин» интересуется Комличенко

Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко может перейти в «Рубин», утверждает журналист Сергей Егоров.
«По моей информации, казанский «Рубин» направил письмо в «Млада-Болеслав» о готовности к переговорам о трансфере футболиста.
Если все пройдет удачно, Казань получит – к Игнатьеву, Самошникову, Макарову – еще одного молодого перспективного россиянина», – написал Егоров в телеграм-канале.
24-летний россиянин забил 39 мячей за полтора сезона в чешском клубе. Комличенко сейчас делит первое место в списке бомбардиров чемпионата с 10 голами.