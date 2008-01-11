«Барса» ввела в новые контракты игроков пункт «анти-Пике» – запрет на нефутбольную профессиональную деятельность (АBC)

включила в новые контракты игроков специальный пункт, запрещающий им нефутбольную профессиональную деятельность без разрешения клуба.

Новшество действует с прошлого сезона на фоне решения защитника каталонцев купить футбольный клуб из Андорры и заняться организацией Кубка мира по теннису.

Также Пике занимается бизнесом в сфере кейтеринга, моды и электронных игр.

Кроме того, «Барселона» ограничила использование игроками соцсетей во время матчей и тренировок, а также запретила им распространять фотографии, сделанные в закрытых для публики местах, например, во время пребывания в отелях перед играми.