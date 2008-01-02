«Барселона» хочет купить 1-2 форвардов и защитника на подмену Пике летом

«Барселона» может подписать нескольких игроков в летнее трансферное окно, сообщает As.
Приоритетные задачи клуба из Каталонии – поиск замены защитнику Жерару Пике и покупка 1-2 нападающих.
В «Барсе» верят, что Пике сможет играть еще несколько лет, но хотят подготовить замену заранее, чтобы новый игрок успел адаптироваться.
Также желание клуба обусловлено неуверенностью в защитнике Жан-Клере Тодибо, а также травматичностью Самюэля Умтити.
В качестве возможных вариантов «Барселона» рассматривает Маттейса де Лигта из «Ювентуса», Андреаса Кристенсена из «Челси», Николу Миленковича из «Фиорентины» и Диего Карлоса из «Севильи».
В группу атаки «Барса» может приобрести форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса и полузащитника загребского «Динамо» Дани Ольмо.