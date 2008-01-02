«Барселона» хочет купить 1-2 форвардов и защитника на подмену Пике летом

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«Барселона» может подписать нескольких игроков в летнее трансферное окно, сообщает As.

Приоритетные задачи клуба из Каталонии – поиск замены защитнику Жерару Пике и покупка 1-2 нападающих.

В «Барсе» верят, что Пике сможет играть еще несколько лет, но хотят подготовить замену заранее, чтобы новый игрок успел адаптироваться.

Также желание клуба обусловлено неуверенностью в защитнике Жан-Клере Тодибо, а также травматичностью Самюэля Умтити.

В качестве возможных вариантов «Барселона» рассматривает Маттейса де Лигта из «Ювентуса», Андреаса Кристенсена из «Челси», Николу Миленковича из «Фиорентины» и Диего Карлоса из «Севильи».

В группу атаки «Барса» может приобрести форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса и полузащитника загребского «Динамо» Дани Ольмо.

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