Джорджо Армани: «Если Арно хочет приобрести «Милан», я тоже могу это сделать»

Модельер и предприниматель, основатель компании Armani Джорджо Армани прокомментировал слухи о том, что президент Louis Vuitton Бернар Арно может приобрести «Милан».

«Если Бернар Арно хочет приобрести «Милан», то и я могу это сделать. Это мой город, я живу и дышу здесь», – цитирует Армани Milannews.it со ссылкой на Corriere della Sera.

«Милан» перешел во владение американского хедж-фонда Elliot в 2018 году после того, как предыдущий глава клуба Йонхонг Ли не смог оплатить кредит, взятый для покупки клуба у Сильвио Берлускони.

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