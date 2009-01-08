Майка Ричардс: «Если бы Рэшфорд играл в «Сити», он забивал бы по 40 мячей за сезон»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Майка Ричардс премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Маркус Рэшфорд Футбол

Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением об игре форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда после первого матча полуфинала Кубка английской лиги (3:1).

«Мне немного жаль Рэшфорда, потому что он забивал бы по 40 мячей за сезон, если бы играл в «Сити». Очевидно, что он хорошо смотрится рядом с Марсьялем, Джеймсом и Лингардом.

Иногда контратаки не проходят. Сравните полузащиты «Сити» и «Юнайтед». При всем уважении, но первый выбор Кевина де Брюйне – это пас вперед.

Когда я смотрю игры «Юнайтед», футболисты всегда перестраховываются, действуют в стиле «сегодня мы не хотим ошибиться». Посмотрите на полузащитников «Сити» – они хотят играть вперед», – сказал Ричардс в интервью Sky Sports.

В этом сезоне Рэшфорд провел за «МЮ» 21 матч в АПЛ, забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач. С его полной статистикой вы можете ознакомиться здесь

Отдых на горнолыжных курортах от 15 000₽

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья