Майка Ричардс: «Если бы Рэшфорд играл в «Сити», он забивал бы по 40 мячей за сезон»

Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением об игре форварда Маркуса Рэшфорда после первого матча полуфинала Кубка английской лиги (3:1).

«Мне немного жаль Рэшфорда, потому что он забивал бы по 40 мячей за сезон, если бы играл в «Сити». Очевидно, что он хорошо смотрится рядом с Марсьялем, Джеймсом и Лингардом.

Иногда контратаки не проходят. Сравните полузащиты «Сити» и «Юнайтед». При всем уважении, но первый выбор Кевина де Брюйне – это пас вперед.

Когда я смотрю игры «Юнайтед», футболисты всегда перестраховываются, действуют в стиле «сегодня мы не хотим ошибиться». Посмотрите на полузащитников «Сити» – они хотят играть вперед», – сказал Ричардс в интервью Sky Sports.

В этом сезоне Рэшфорд провел за «МЮ» 21 матч в АПЛ, забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач. С его полной статистикой вы можете ознакомиться здесь.

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