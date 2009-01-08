Сульшер о 1-м тайме с «Сити»: «Худшая при мне игра «МЮ»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер высказался после первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги против (1:3).

«После того как пропустили и до конца первого тайма мы показали худшую [при мне] игру. До перерыва мы не могли от этого оправиться.

Прессинг не работал, и мы позволяли им вести игру. Мы повесили носы и принимали неправильные решения», – сказал Сульшер.

Оле-Гуннар Сульшер: «Мы уже проявляли себя, уступая после домашней игры. «ПСЖ» – последний пример»

Отдых на горнолыжных курортах от 15 000₽