Антонио Конте: «Лукаку – неограненный алмаз. Теперь могу приступить к его обработке»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте похвалил форварда клуба Ромелу Лукаку.
«Слышал, что люди называли его ослом. Чего я только не слышал за последнее время! Я всегда говорил, что Ромелу – неограненный алмаз, который нуждался в обработке.
Я очень сильно хотел Ромелу, когда работал в «Челси», даже в «Ювентусе». Теперь я могу приступить к огранке алмаза», – сказал Конте.
В нынешнем сезоне Серии А 26-летний бельгиец забил 14 голов в 18 матчах и идет на 2-м месте в списке бомбардиров турнира.
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