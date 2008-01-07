Антонио Конте: «Лукаку – неограненный алмаз. Теперь могу приступить к его обработке»

Главный тренер Антонио Конте похвалил форварда клуба Ромелу Лукаку.

«Слышал, что люди называли его ослом. Чего я только не слышал за последнее время! Я всегда говорил, что Ромелу – неограненный алмаз, который нуждался в обработке.

Я очень сильно хотел Ромелу, когда работал в «Челси», даже в «Ювентусе». Теперь я могу приступить к огранке алмаза», – сказал Конте.

В нынешнем сезоне Серии А 26-летний бельгиец забил 14 голов в 18 матчах и идет на 2-м месте в списке бомбардиров турнира.

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