Лукаку о переходе в Серию А: «Советовался с Роналду. Он сказал, что тут ему сложнее всего забивать»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, как принимал решение о переходе в итальянский клуб.

«Я разговаривал с Криштиану Роналду перед переходом в «Интер», и он сказал мне: «Серия А – это самая оборонительная лига в мире». Он сказал мне, что забивал везде, где бы ни играл, но что в Италии делать это сложнее всего. И если Криштиану Роналду так думает, то это правда», – сказал Лукаку.

В прошлом сезоне Роналду забил за «Ювентус» в Серии А 21 гол в 31 матче, а в этом – 10 мячей в 14 играх. Лукаку же провел за «Интер» 17 матчей в этом сезоне и забил 12 голов.

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