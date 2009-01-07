Абрамович инвестировал в «Челси» 247 млн фунтов в сезоне-2018/19

«Челси» представил финансовый отчет по итогам прошедшего финансового года.
Управляющая «Челси» компания Fordstam Limited, конечным владельцем которой является Роман Абрамович, увеличила финансирование команды до 247 миллионов фунтов.
Однако убытки клуба составили 96,6 млн фунтов. 26,6 млн лондонцы заплатили в качестве компенсации за увольнение Антонио Конте с поста главного тренера.
При этом, несмотря на то, что «Челси» в сезоне-2018/19 не играл в Лиге чемпионов, зарплатная ведомость команды выросла на 41 миллион фунтов.
Ранее также сообщалось, что «Челси» инвестировал рекордные 280,6 млн фунтов в первую команду в течение отчетного года, включая приобретения Кепы Аррисабалаги, Кристиана Пулишича, Матео Ковачича и Жоржиньо.