Абрамович инвестировал в «Челси» 247 млн фунтов в сезоне-2018/19

представил финансовый отчет по итогам прошедшего финансового года.

Управляющая «Челси» компания Fordstam Limited, конечным владельцем которой является , увеличила финансирование команды до 247 миллионов фунтов.

Однако убытки клуба составили 96,6 млн фунтов. 26,6 млн лондонцы заплатили в качестве компенсации за увольнение с поста главного тренера.

При этом, несмотря на то, что «Челси» в сезоне-2018/19 не играл в Лиге чемпионов, зарплатная ведомость команды выросла на 41 миллион фунтов.

Ранее также сообщалось, что «Челси» инвестировал рекордные 280,6 млн фунтов в первую команду в течение отчетного года, включая приобретения Кепы Аррисабалаги, , Матео Ковачича и Жоржиньо.