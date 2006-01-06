Пеп Гвардиола: «Сити» больше не шумный сосед для «Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о соперничестве с «Манчестер Юнайтед».
«Я знаю, что в те годы, пока меня здесь не было, мы были шумными соседями. Теперь же я не знаю, кто мы такие.
Сульшер? Думаю, он начинает видеть в своей команде то, что и хотел. Именно это я чувствую, когда вижу его команду. Даже в последнем матче против «Арсенала», который они проиграли, было точно понятно, чего он хочет.
Непросто руководить командой, взять на себя управление большим клубом, от которого всегда требовали побед во всех турнирах, но я думаю, что каждому тренеру нужно время, и у меня есть ощущение, что «Юнайтед» начинает играть так, как он хочет.
Матч с «МЮ»? Как они быстры, как они бегут в контратаку, как солидны, как агрессивны! Мы пропустили несколько контратак в начале, и всего за две-три секунды они добирались до штрафной, потому что у них есть невероятный темп и талант, чтобы это делать.
В целом та игра была хорошей. Мы создавали моменты и, к сожалению, не смогли победить», – сказал Гвардиола.
Во вторник две манчестерских команды встретятся в Кубке лиги.