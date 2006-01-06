Пеп Гвардиола: «Сити» больше не шумный сосед для «Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о соперничестве с .

«Я знаю, что в те годы, пока меня здесь не было, мы были шумными соседями. Теперь же я не знаю, кто мы такие.

Сульшер? Думаю, он начинает видеть в своей команде то, что и хотел. Именно это я чувствую, когда вижу его команду. Даже в последнем матче против , который они проиграли, было точно понятно, чего он хочет.

Непросто руководить командой, взять на себя управление большим клубом, от которого всегда требовали побед во всех турнирах, но я думаю, что каждому тренеру нужно время, и у меня есть ощущение, что «Юнайтед» начинает играть так, как он хочет.

Матч с «МЮ»? Как они быстры, как они бегут в контратаку, как солидны, как агрессивны! Мы пропустили несколько контратак в начале, и всего за две-три секунды они добирались до штрафной, потому что у них есть невероятный темп и талант, чтобы это делать.

В целом та игра была хорошей. Мы создавали моменты и, к сожалению, не смогли победить», – сказал Гвардиола.

Во вторник две манчестерских команды встретятся в Кубке лиги.