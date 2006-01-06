Криштиану Роналду: «Важнее всего было оказать давление на «Интер». Надеюсь, он проиграет «Наполи»

Форвард «Ювентуса» поделился мыслями о победном матче с «Кальяри» (4:0), в котором он оформил хет-трик.

«Самое главное, что команда выиграла. Мы играли хорошо и создали много голевых моментов. Я доволен хет-триком, но важнее всего было победить и оказать давление на .

Мы становимся лучше от игры к игре, и не только в обороне, но и в полузащите, и атаке. Мы – целостная команда и должны работать вместе в каждом движении.

Не знаю, буду ли смотреть матч [«Наполи» – «Интер»], но, очевидно, надеюсь, что «Интер» проиграет, потому что это поможет нам. В любом случае, мы сделали то, что должны были сделать, и теперь можем только ждать», – сказал Роналду.

Перед 18-м туром «Интер» и делили первое место в таблице с 42 очками.