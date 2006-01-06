Роналду оформил 56-й хет-трик в карьере и первый в сезоне в составе «Юве»

Форвард «Ювентуса» отметился хет-триком в матче Серии А с «Кальяри» (4:0).

Это его 56-й хет-трик в карьере. Он оторвался от Лионеля Месси, своего ближайшего преследователя, у которого 53 хет-трика в карьере.

Для Криштиану этот хет-трик стал первым в Серии А за время выступления в туринском клубе и первым в этом сезоне в составе туринского клуба. В других турнирах в составе «Юве» ему удавалось забивать три гола в одной игре, как и в составе сборной Португалии в текущем сезоне.

Кроме того, 34-летний Роналду стал первым португальцем, который оформил хет-трик в чемпионате Италии.