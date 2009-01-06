Игорь Чугайнов: «Наш футбол деградирует. До сих пор пользуемся остатками советского багажа»

Бывший игрок «Локомотива» и экс-тренер «Новосибирска» Игорь Чугайнов поделился мнением о нынешнем состоянии футбола в России.

«Дюков считает, что футбол у нас находится в стадии стагнации? Позволю себе не согласиться с уважаемым Александром Валерьевичем. На мой взгляд, человека, воспитанного в советской футбольной системе и по сей день работающего в региональном футболе, футбол деградирует.

Если на горизонте появляется молодой игрок, хотя бы более-менее оснащенный технически, его сразу же забирают топ-клубы. Борьба за этого человека идет нешуточная. О чем это говорит? О том, что с каждым годом в российском футболе становится все меньше индивидуальностей.

Не хватает ребят, чтобы насытить все клубы РПЛ, не говоря уже о ФНЛ. Мы до сих пор пользуемся остатками советского багажа, но он, к сожалению, иссякает. Нет новой подпитки. Поэтому командам приходится уповать на размер кошелька. Кто больше заплатит, тот и победит. Растить талантливых ребят никто не хочет. Поэтому мы и уступаем в скорости, игровом мышлении европейским командам.

Не скажу, что мы больше никогда не попадем в еврокубковую весну, но если это случится, то это будет стечение обстоятельств, а не системная работа», – сказал Чугайнов.

🆘Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет