Клопп об 1:0 с «Эвертоном»: «Фантастическая игра и гол скаузера – чего еще желать?»

Главный тренер Юрген Клопп подвел итоги победы над «Эвертоном» (1:0) в рамках Кубка Англии.

«Мы играли в смелый футбол. Невероятные индивидуальные выступления детей, да и взрослых.

, что за игра, невероятно. Джо Гомес руководил всей обороной, возможно, впервые в жизни.

Фантастическая игра и фантастический гол [ ] скаузера (житель Мерсисайда, говорящий на диалекте – скауз – прим. Sports.ru) – чего еще желать?

Невозможно играть так, как играли парни сегодня, если считаешь, что не можешь выступать в этой команде.

Они все так думают. Я так рад, что все они сыграли сегодня вечером. Единственное, чего я не хотел, так это ничьей. Нам пришлось пойти на некоторый риск, и это окупилось», – сказал Клопп.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Эвертон».