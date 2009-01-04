Зинедин Зидан: «Куртуа спас «Реал» трижды в первом тайме, он был очень хорош»

Главный тренер Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Хетафе» (3:0) в 19-м туре чемпионата Испании.

«Мы натерпелись в первом тайме, Тибо был очень хорош. Мы хорошо проявили себя как команда, сыграв на таком сложном стадионе.

Поначалу нам было трудно разыгрывать мяч, так что пришлось действовать более прямолинейно. Мы заработали положительный результат все вместе как команда.

Куртуа спас нас трижды в первом тайме, сыграв решающую роль. Тибо – важный игрок в нашей команде, что он и показывает. Не только сейчас, но и на протяжении долгого времени.

Модрич – действительно важный игрок для «Реала». Он провел отличный матч. Лука Модрич – это всегда Лука Модрич. Мы знаем, что он способен привнести в команду. Я рад его голу и, прежде всего, забегу на 90-й минуте», – сказал Зидан.