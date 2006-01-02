Кулусевски проходит медосмотр в «Ювентусе»

Полузащитник «Аталанты» Деян Кулусевски прибыл на базу .

19-летний швед сфотографировался с болельщиками, раздал автографы и отправился на прохождение медосмотра.

Ранее стало известно, что за Кулусевски «Ювентус» заплатит 35 млн евро, еще 9 млн могут достаться «Аталанте» в качестве бонусов. Контракт будет рассчитан на пять сезонов с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

До конца сезона хавбек продолжит выступать на правах аренды за «Парму», в которой в 17 матчах в Серии А он отметился 4 голами и 7 голевыми передачами. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: официальный сайт «Ювентуса»