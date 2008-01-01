Пеп Гвардиола: «Люди порой сдаются, если до первого места далеко, но мы не сдаемся никогда»

Главный тренер Пеп Гвардиола поделился эмоциями от победы над «Эвертоном» (2:1) в 21-м туре Премьер-лиги.

«Мы играли отменно, так что я рад за парней. Сейчас очень трудный период. Мы были очень хороши. На три очка больше, ближе к «Лестеру».

Люди порой сдаются, когда до первого места далеко, но мы не сдаемся никогда. Мы должны продолжать двигаться дальше.

Есть Кубок Англии, затем Кубок лиги. Другие команды теряют очки, так что это была важная победа», – сказал каталонец в интервью BT Sport.