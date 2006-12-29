Холанд близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» (Bild)

Нападающий Эрлинг Холанд может покинуть .

По информации Bild, 19-летний футболист близок к переходу в дортмундскую «Боруссию». Сделку могут закрыть сегодня. Холанд, как сообщается, отклонил вариант с переходом в «РБ Лейпциг». Сегодня появилась информация, что норвежец хочет зарабатывать 8 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил за Холанда 30 миллионов, а переговоры между клубами в продвинутой стадии.

Также писали, что норвежцем интересуется «Манчестер Юнайтед», главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер летал в Зальцбург, чтобы убедить игрока перейти в английский клуб.

У Холанда 8 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, он идет вторым в гонке бомбардиров после Роберта Левандовского, у которого 10 голов.

Мы не собирались опять писать про Холанда, но это нереально: он стал первым тинейджером в истории ЛЧ, забившим в 5 матчах подряд