Нападающий Эрлинг Холанд может покинуть «Ред Булл Зальцбург» уже в январское трансферное окно.

В новом клубе 19-летний форвард хочет зарабатывать 8 миллионов евро в год, сообщает Tuttosport. «Зальцбург» хочет за игрока порядка 30 миллионов евро, интересы футболиста представляет агент Мино Райола.

Была информация, что «Ювентус» предложил за Холанда 30 миллионов, а переговоры между клубами в продвинутой стадии.

Сообщалось, что Холандом интересуется «Манчестер Юнайтед», главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер летал в Зальцбург, чтобы убедить игрока перейти в английский клуб.

Ранее также стало известно, что Холанд встречался с представителями «Лейпцига» и «Боруссии» Дортмунд, посетив оба города.

У Холанда 8 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, он идет вторым в гонке бомбардиров после Роберта Левандовского, у которого 10 голов.

Кажется, мы знаем будущий клуб Холанда. Он дебютировал при Сульшере и заинтересовал «МЮ» еще два года назад