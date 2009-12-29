Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал встречу форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с 11-летним Али Турганбековым, родившимся без ног.

«Вот почему ты лучший в мире. Большое спасибо, Криштиану. Ты сделал моего брата счастливым», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

Ранее Хабиб в Казахстане встретился с Али Турганбековым, они поиграли в мяч и обменялись подарками.

Хабиб помог мальчику без ног встретиться с Роналду. А до этого сам поиграл с ним футбол