Жардим покинет «Монако» в воскресенье (Monaco-Matin)

Главный тренер Леонарду Жардим в воскресенье попрощается с командой.

Как сообщает Monaco-Matin, завтра Жардим будет в последний раз присутствовать на тренировке команды. Решение об уходе было принято на сегодняшней встрече тренера с руководством команды.

В воскресенье ожидается и официальное объявление о прекращении работы Жардима в «Монако».

45-летний португалец возглавил «Монако» в 2014 году. В 2018-м он был уволен, но через несколько месяцев вернулся в команду.

В настоящий момент монегаски занимают 7 место в чемпионате Франции, имея на своем счету 28 очков.