Эмери лишил Джаку повязки. Обамеянг – новый капитан «Арсенала»

Главный тренер Унаи Эмери заявил, что полузащитник Гранит Джака лишен капитанской повязки после конфликта с болельщиками во время игры с «Кристал Пэлас» (2:2).

На пресс-конференции перед игрой группового этапа против «Витории Гимараэш» Эмери заявил, что Джака лишен капитанской повязки, а новым капитаном команды назначен нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Стоит отметить, что Обамеянг уже выводил «Арсенал» на поле в качестве капитана команды в матче 11-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Фанаты ненавидят Джаку. Он действительно ужасен, но первопричина в системе Эмери