«Барселона» не будет покупать новых игроков зимой

«Барселона» не планирует приглашать новых футболистов в январское трансферное окно.

Руководство сине-гранатовых пришло к такому решению в связи с тем, что клуб серьезно вложился в усиление состава минувшим летом.

Каталонская команда планирует и вторую часть сезона отыграть имеющимся составом, разве что один или два игрока уйдут зимой.

В первую очередь это Карлес Аленья, которого арендует на полгода «Бетис», а также Жан-Клер Тодибо, у которого есть несколько предложений.

При этом «Барселона» уже работает над летними трансферами. В клубе уже понимают, какие позиции требуют усиления.

Основная цель каталонцев – подписание нового центрфорварда, хотя не исключено появление новичков и в защите, и в средней линии.

Трансферная политика также зависит от будущего главного тренера Эрнесто Вальверде, который может покинуть «Барсу» по завершении сезона. Окончательное решение, впрочем, еще не принято.