Влашич о борьбе за титул РПЛ: «Она не окончена. ЦСКА в гонке!»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что команда может побороться за победу в чемпионате России.

– Ты думаешь, борьба за титул окончена или нет?

– Нет, она не окончена, пока у нас есть игры, чтобы исправить ситуацию. Мы показали, что можем на равных биться с , у которого сейчас преимущество по очкам.

Но мы в гонке! Сейчас наша команда делит третье место в таблице. К моменту возобновления чемпионата мы станем лучше, – сказал Влашич.

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