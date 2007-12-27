Юрген Клопп: «Игроки «Ливерпуля» запорхали после второго гола. Это было красиво»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 19-го тура АПЛ против «Лестера» (4:0).

«Я доволен. Я высоко ценю эту победу, но нельзя принимать это как данность, парни должны демонстрировать это каждые три дня. У нас были моменты в начале матча, мы их не реализовали, но оставались в игре и контролировали ее.

«Лестеру» было тяжело войти в игру, на обеих командах сказывается интенсивность сезона, но мы лучше контролировали игру, и, возможно, «Лестер» не был так агрессивен. Может, из-за нас и нашей расстановки.

Мы первыми забили – это была суперподача от Трента, а Роберто Фирмино умеет забить из подобной позиции.

Во втором тайме у нас были небольшие проблемы с тем, как «Лестер» вел игру, но мы сразу отвоевывали мяч обратно, а затем забили второй мяч, после чего ребята запорхали. Это смотрелось действительно красиво», – сказал Клопп.

Клопп – это романтика и драйв 2010-х. Он вернул «Боруссию» на вершину и переворачивает историю «Ливерпуля»