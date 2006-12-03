Месси будет пятым в голосовании за «Золотой мяч», Неймар – 12-м

Появился инсайд по итоговой таблице голосования по «Золотому мячу»-2018.

Были сфотографированы итоговые результаты на странице завтрашнего номера France Football.

Официально имя победителя и остальные результаты будут объявлены на сегодняшней церемонии, которая пройдет в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени.

1. Лука Модрич ( , Хорватия)

2. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия)

3. Антуан Гризманн ( , Франция)

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

5. Лионель Месси ( , Аргентина)

6. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

7. Рафаэль Варан («Реал», Франция)

8. Эден Азар ( , Бельгия)

9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)

10. Харри Кейн ( , Англия)

11. Нголо Канте («Челси», Франция)

12. Неймар ( , Бразилия)

13. Луис Суарес («Барселона», Уругвай)

14. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия)

15. Поль Погба ( , Франция)

16. Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина)

17. Гарет Бэйл («Реал», Уэльс)

17. Карим Бензема («Реал», Франция)

19. Роберто Фирмино ( , Бразилия)

19. Серхио Рамос («Реал», Испания)

19. Иван Ракитич («Барселона», Хорватия)

22. Садьо Мане («Ливерпуль», Сенегал)

22. Эдинсон Кавани («ПСЖ», )

22. Марсело («Реал», Бразилия)

25. Ян Облак ( , Словения)

25. Марио Манджукич («Ювентус», Хорватия)

25. Алиссон ( , Бразилия)

28. Диего Годин («Атлетико», Уругвай)

29. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция)

29. Иско ( , Испания)

У «Золотого мяча» глупые критерии. По ним приз в этом году заслуживают пятеро