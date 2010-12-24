Моуринью о фоле Сона на Рюдигере: «Вставай и играй, парень, это АПЛ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался об удалении хавбека «шпор» Сон Хын Мина за фол на защитнике Антонио Рюдигере в матче команд (2:0).

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«Я надеюсь, что АПЛ – это все еще АПЛ, и всегда такой останется. Нужно сконцентрировать внимание на Рюдигере, а не на Соне.

Я говорю не об инциденте с расизмом, я говорю о красной карточке. В премьер-лиге, которую я люблю, нет места тому, что сделал Рюдигер. Вставай и играй, парень, это АПЛ.

В некоторых странах, особенно в Латинской Америке, Португалии, Испании или Италии, такое происходит, это в их культуре, но не в культуре АПЛ.

Серьезно, как вы думаете, он сыграет в следующем матче, или он травмирован? Я думаю, что он сыграет», – заявил Моуринью.

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