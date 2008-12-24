РФС может запретить критику судей и ввести отчисления ДЮСШ за подготовку игроков

Сегодня, 24 декабря, состоится заседание исполкома .

На заседании могут утвердить запрет на публичную критику работы судей со стороны игроков и тренеров. Если решение будет принято, то футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию. За нарушение этой нормы будет назначен штраф от 200 до 400 тысяч рублей.

Также исполком может утвердить введение отчислений ДЮСШ и тренерам за подготовку футболистов. Инициатива принадлежит комитету детско-юношеского футбола РФС, который возглавляет владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Компенсацию смогут получить ДЮСШ или клубы, в которых игроки проходили подготовку с 10 лет до 21 года.

«От комитета детско-юношеского футбола мы предлагаем платить школам и тренерам, которые готовят игроков, по пять процентов от дохода за первый год контракта. С этим предложением мы точно выйдем на исполком», – сказал заместитель председателя комитета .

Исполком также рассмотрит предложение об изменении структуры , в частности, о сокращении количества зон с пяти до четырех. Убрать могут зону «Восток», по две команды из этих регионов с сезона-2020/21 добавятся в группы «Запад», «Центр» и «Урал-Приволжье».