Тибо Куртуа: «Роналду ушел полтора года назад. В «Реале» есть игроки, которые тоже умеют забивать»

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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос, нужно клубу ли клубу искать замену форварду Криштиану Роналду, ушедшему в «Ювентус» в 2018 году.

«Мы говорим о человеке, забивавшем 40-50 голов за сезон. Его может не хватать. Но он ушел из клуба полтора года назад, у нас есть игроки, которые тоже умеют забивать. 

Карим [Бензема] – выдающийся игрок, он уже забил много голов. Я не думаю, что трансфер нападающего необходим, я полностью доверяю команде», – сказал Куртуа.

Зидан заявил, что «Реалу» не нужно усиливать атаку. У клуба 1 гол в 3 играх

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