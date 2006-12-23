Защитник Антонио Рюдигер высказался после того, как подвергся расизму в матче АПЛ с (2:0).

«Очень печально вновь столкнуться с расизмом на футбольном матче, но говорить об этом публично, думаю, крайне важно. Если этого не делать, то через пару дней об этом забудут (как всегда).

Не хочу ничего предъявлять в этой ситуации «Тоттенхэму» как клубу, поскольку виноваты лишь два идиота. Я получил много сообщений в соцсетях от болельщиков «шпор» со словами поддержки – спасибо вам большое за это.

Очень надеюсь, что виновники вскоре будут найдены и наказаны. На таком современном стадионе, как у «Тоттенхэма», с десятками теле- и видеокамер, это реально.

Если не получится, тогда нужно найти свидетелей этого инцидента. На дворе 2019 год, расизм по-прежнему существует, и это позор. Когда же эта дичь прекратится?» – написал Рюдигер.

Матч «Тоттенхэм» – «Челси» приостановили по антирасистскому протоколу. Что это за процедура?