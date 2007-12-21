Пеп Гвардиола: «Год может быть успешным и без трофеев. Разве для «Ливерпуля» прошлый сезон АПЛ был плохим?»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал о том, почему успешность не всегда зависит от выигранных трофеев.

«Разве прошлый сезон АПЛ был плохим для ? Они были великолепны (клуб набрал 97 очков в АПЛ и лишь на одно отстал от – прим. Sports.ru).

То, что можно быть довольным лишь в случае победы, – ужасный посыл для молодых людей. Это огромная, огромная ошибка, потому что означает катастрофу для остальных 19 команд, хотя это не так.

Важно то, что ты делаешь и что пробуешь. Я говорю сейчас и говорил, когда мы выигрывали трофеи, что хочу побеждать. Мы все здесь ради побед. Но жизнь не всегда полна триумфов и не всегда проста.

И футболисты, и тренеры чаще проигрывают, чем побеждают. Так что мы не можем побеждать все время. Не можем быть постоянно на высоте», – сказал Гвардиола.