Пеп Гвардиола: «Хочу оставаться в «Ман Сити» как можно дольше, если так будет лучше для клуба»

Главный тренер Пеп Гвардиола высказался относительно своего будущего в команде.

«Думаю, что в футболе для тренера полтора года (срок до завершения контракта – прим. Sports.ru) – это много. Мы посмотрим, в каком положении будет клуб.

Много раз говорил, что прекрасно себя чувствую здесь, и, конечно, я хотел бы оставаться в команде как можно дольше. Это мое желание, но хочу быть уверен, что так будет лучше и для клуба, что они хотят, чтобы я остался.

Пять лет в одном клубе [к окончанию срока контракта] – огромный срок здесь, поэтому лучше быть уверенным, что такое решение идеально подходит для обеих сторон.

Спешить некуда [с продлением контракта]. Он не заканчивается через три-четыре месяца, это не проблема», – сказал Гвардиола.

Контракт испанского специалиста с «горожанами» действует до лета 2021 года.

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