Клопп о возможной победе на клубном ЧМ: «Это как высадка на Луну»

Главный тренер Юрген Клопп высказался в преддверии финала чемпионата мира среди клубов с «Фламенго».

«Я не знаю, как вы готовитесь к тому, чего никогда не делали раньше. Это как высадка на Луну.

Это больше значит для них [болельщиков в Южной Америке], но для игроков? Нет. Значило ли это больше для «Тоттенхэма» в финале Лиги чемпионов? Больше для «Челси» в финале Суперкубка?

Когда наши ребята играют в футбол, они показывают каждый раз, что хотят выиграть. Является ли это преимуществом, что вся страна или даже континент хочет, чтобы победил «Фламенго»? Я не знаю. Мексика хотела выиграть больше, чем англичане, но мы обыграли их команду [«Монтеррей»], так что посмотрим.

Для игроков это не проблема. Парни заряжены на 100%. Им не нужно, чтобы Алиссон, Фирмино или Фабиньо говорил о важности матча. Это футболисты, спортсмены. Они хотят выиграть все, что могут.

Победитель клубного чемпионата мира – вот как это звучит! У вас не так часто есть такая возможность. У большинства футболистов никогда не будет шанса выиграть чемпионат мира с их сборными, так что это единственный шанс.

И для меня тоже. Но кого я волную? Не чувствую давления, лишь действительно большую возможность, и я хочу сделать это», – сказал Клопп.

Финал клубного ЧМ «Ливерпуль» – «Фламенго» состоится сегодня, в 20:30 по московскому времени.

Клоппа взбесил тренер «Монтеррея». И он забавно его передразнил