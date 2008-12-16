Неймар: «Мой приоритет – «ПСЖ». Зачем мне уходить?»

Форвард «ПСЖ» Неймар высказался о своей философии, будущем и форварде «Барселоны» .

О философии

«Я никогда не играю, чтобы быть №1. Играю только потому, что люблю футбол. Я чувствую себя счастливым, когда играю. И каждый раз, когда я на поле, отдаю себя на 100%.

Настоящего Неймара действительно знают немногие. Только мои родители и друзья. То, что люди видят, это нечто совершенно другое. В конце концов, они видят мало! Настоящий Неймар очень умиротворен, очень счастлив. Это тот, кто любит проводить время с семьей и друзьями. Мне нравится наслаждаться всеми моментами жизни с родными».

О будущем

«Зачем мне уходить (смеется)? У меня еще два года по контракту, команда продолжает прогрессировать. В этом сезоне мы должны сосредоточиться на том, чтобы сделать все правильно и выиграть как можно больше трофеев.

В этом сезоне целью является Лига чемпионов. И мой приоритет – это . Цель состоит в том, чтобы побеждать в каждой следующей игре. В каждой встрече мы должны давить на соперника. Вот как я это вижу».

О Месси

«Всегда буду любить его», – передает слова Неймара As со ссылкой на France Football.