Луиш Фигу: «Роналдо был лучше Криштиану Роналду по игре в штрафной площади»

Известный португальский футболист Луиш Фигу поделился мнением о своих бывших партнерах – Роналдо (в «Реале») и (в сборной Португалии) и попытался сделать выбор между ними.

«Оба этих форварда очень впечатляют, выбор может зависеть от многих факторов.

Так, Криштиану способен забить много голов головой. Пока он все еще играет, но я скажу, что был лучше по игре в штрафной площади.

В любом случае, оба гарантируют огромное количество голов для любой команды. Нужно просто отдать им мяч, а они сделают остальное», – сказал Фигу.