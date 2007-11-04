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    Луиш Фигу: «Роналдо был лучше Криштиану Роналду по игре в штрафной площади»

    Теги Луиш Фигу Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус Реал Мадрид Роналдо Футбол

    Известный португальский футболист Луиш Фигу поделился мнением о своих бывших партнерах – Роналдо (в «Реале») и Криштиану Роналду (в сборной Португалии) и попытался сделать выбор между ними. 

    «Оба этих форварда очень впечатляют, выбор может зависеть от многих факторов.

    Так, Криштиану способен забить много голов головой. Пока он все еще играет, но я скажу, что Роналдо был лучше по игре в штрафной площади.

    В любом случае, оба гарантируют огромное количество голов для любой команды. Нужно просто отдать им мяч, а они сделают остальное», – сказал Фигу. 

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