Луиш Фигу: «Роналдо был лучше Криштиану Роналду по игре в штрафной площади»

Известный португальский футболист Луиш Фигу поделился мнением о своих бывших партнерах – Роналдо (в «Реале») и Криштиану Роналду (в сборной Португалии) и попытался сделать выбор между ними.
«Оба этих форварда очень впечатляют, выбор может зависеть от многих факторов.
Так, Криштиану способен забить много голов головой. Пока он все еще играет, но я скажу, что Роналдо был лучше по игре в штрафной площади.
В любом случае, оба гарантируют огромное количество голов для любой команды. Нужно просто отдать им мяч, а они сделают остальное», – сказал Фигу.